TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu heyetinden Prag’da diplomasi trafiği

TBMM heyeti, Çekya ziyaretinde İçişleri Bakanı Lubomír Metnar, Güvenlik Bilgi Servisi (BIS) Başkanı, Senato Başkan Yardımcısı Jiří Oberfalzer, Senato Dışişleri, Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Pavel Fischer ve komisyon üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Çekya arasındaki ikili ilişkiler, parlamentolar arası diyalog ve NATO müttefikliği temelinde yürütülen güvenlik iş birliği konuları ele alındı. Taraflar; terörizm, siber tehditler, organize suçlar ve düzensiz göçle mücadele alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının önemine dikkati çekti.

Temaslar kapsamında bölgesel ve küresel gelişmeler de değerlendirildi. Bu çerçevede Rusya-Ukrayna Savaşı, İran-İsrail-ABD hattındaki gerilimler, Suriye ve Gazze'deki durum ile Türkiye-Mısır ilişkileri masaya yatırıldı.

Deniz ulaşımı ile enerji arz güvenliğinin korunması gerektiğine işaret edilen görüşmelerde; anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması, sivillerin emniyetinin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasının altı çizildi.

VİZE GÜÇLÜKLERİ GÜNDEME GETİRİLDİ

Türk heyeti görüşmelerde, Türk vatandaşlarının vize başvurularında yaşadığı aksaklık ve güçlükleri de muhataplarına iletti. Eğitim, ticaret ve karşılıklı ziyaretleri olumsuz etkileyen bu sorunların çözümüne yönelik Türkiye'nin beklentileri dile getirildi.

Temaslarının ardından değerlendirmede bulunan Komisyon Başkanı Veysel Tipioğlu, gösterilen misafirperverlik için Çek makamlarına teşekkür ederek gerçekleşen ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını ve kurumsal iş birliğini daha da güçlendirmesini temenni etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör