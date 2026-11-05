Türkiye ile Katar arasında savunma sanayi işbirliğinde yeni dönem
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede, dört ülke arasında imzalanan Bedir Mutabakatı'nın ardından ortak savunma sanayisi projelerinin geliştirilmesi ve teknoloji ile üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Katar'ın savunma sanayisi alanındaki işbirliğini derinleştirmeye yönelik temasları kapsamında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayisi ortaklığının geliştirilmesi, yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi ve teknoloji ile üretim kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik işbirliği fırsatları değerlendirildi.
Ziyaret, Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Savunma Sanayii Mutabakat Zaptı'nın ardından gerçekleştirildi.
Savunma sanayisinde teknoloji geliştirme, araştırma-geliştirme ve teknik işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan mutabakatın, taraf ülkelerin mevcut kabiliyetlerini ileri taşıması ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlaması hedefleniyor.
Bu çerçevede, Türkiye ile Katar arasında yürütülen ikili temasların, çok taraflı işbirliği iradesinin somut projelere dönüştürülmesine ve iki ülke arasındaki savunma sanayisi ortaklığının daha ileri bir seviyeye taşınmasına katkı sağlaması öngörülüyor.
Bedir Mutabakatı'nın ardından Katar ile yürütülen temasların devam ettiğini belirten Haluk Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Anlaşmayla ortaya koyduğumuz ortak iradenin devamı niteliğindeki bu ziyaret, önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımlar açısından önem taşıyor. Ortak projelerle ülkelerimizin teknoloji ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi, savunma sanayii ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz."
Görgün, ayrıca Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ile beraberindeki heyete ziyaretleri ve savunma sanayi işbirliğine sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.
🇹🇷🇶🇦 Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani ve beraberindeki heyeti Başkanlığımızda ağırladık. Türkiye ile Katar arasındaki stratejik ortaklığın önemli sütunlarından biri olan savunma sanayii iş birliğimizi daha ileri bir seviyeye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bedir Savunma Sanayii Mutabakat Zaptı ile güçlenen iş birliğimizi, hem ikili ilişkilerimizde hem de çok taraflı platformlarda somut kazanımlara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Şeyh Suud Al Sani'ye ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri ve savunma sanayii ortaklığımızın gelişimine sundukları katkılar için teşekkür ediyorum. #MillîYetkinlikHamlesi #MillîTeknolojiHamlesi— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) November 5, 2026