Urla'yı kaçak işletme yuvasına çevirdiler
Yeni Partili Urla Belediyesi'nin 2025 yılına ilişkin iş ve işlemlerini mercek altına alan Sayıştay, İzmir'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Urla'nın adeta kaçak işletmelerin yuvası haline geldiğini gözler önüne serdi. Vergi dairesinden alınan aktif mükellef listesi üzerinden yapılan incelemede, ilçede yıl içinde faaliyete başlayan ve belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gereken 7 bin 409 işyerinden sadece 2 bin 557'sinin işletme ruhsatı aldığını, geri kalan 4 bin 852 işletmenin ise kaçak olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ortaya çıkardı. Raporda, belediyenin yetki ve görev alanındaki işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının bulunup bulunmadığının takibinin sürekli yapılması, ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmeler hakkında ise gerekli yaptırımların uygulanması gerektiği belirtildi. Raporda, belediyenin ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olduğu tespit edilen yapılarla ilgili alınan yıkım kararlarının ise yasal süreler geçmesine rağmen uygulanmadığı belirtildi.
Haber Girişi