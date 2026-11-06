34 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 63 tutuklama

34 İLDE DEV OPERASYON

Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "34 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 81 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerden; 63'ü tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 34 ilde, İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 111 araç ile 10 bot ve bot motoru ele geçirildi.