34 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 63 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 34 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 81 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

34 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 63 tutuklama
İHA İHA
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İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 34 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 81 organizatörün yakalandığını açıkladı.

34 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 63 tutuklama

63 TUTUKLAMA

Bakanlık, yakalanan şüphelilerden 63'ünün tutuklandığını, 18'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti.

34 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 63 tutuklama

34 İLDE DEV OPERASYON

Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "34 ilde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 81 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerden; 63'ü tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; 34 ilde, İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları asayiş, otoyol ve komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 111 araç ile 10 bot ve bot motoru ele geçirildi.

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34 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 63 tutuklama

Ayrıca, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 2 bin 116 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı. Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi; insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

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