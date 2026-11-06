Bakan Fidan: "Ada'daki çözüm iki devletten geçiyor"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) desteği sürdürdüklerini belirterek, "Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz" dedi.

Bakan Fidan: Ada’daki çözüm iki devletten geçiyor
AA AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NSosyal hesabından KKTC'ye yaptığı çalışma ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

KKTC'ye son derece verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşerek ikili ilişkileri ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını aktardı.

Fidan, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, kalkınmasını ve refahını her zaman önceliği olarak gördüğünü vurgulayarak, "Ana vatan ve garantör devlet sıfatıyla, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin kendi geleceklerini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmelerine yönelik desteğimizi sürdürüyoruz. Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin, adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartı olduğunun altını çizen Fidan, uluslararası toplumun, Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini ve Ada'daki mevcut gerçekleri dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir kez daha ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya ve KKTC ile dayanışmasını her alanda güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Kıbrıslı Türk yetkililere teşekkür eden Fidan, "15 Kasım'da idrak edeceğimiz KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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