Bakan Kacır, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi.

Bakan Kacır, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi
DHA DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 17'nci Boğaziçi Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'da bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Kabulde Tufan Erhürmen'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile KKTC İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli de hazır bulundu. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kacır, şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ile İstanbul'da bir araya geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortak refahımız ve kalkınmamız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TUFAN ERHÜRMAN #İSTANBUL #KKTC #KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

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