Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi: Aile yapımız hala çok güçlü

Ankete göre; açıklayamadığı bir yalnızlık hissini her gün yaşadığını söyleyen gençlerin oranı yüzde 19,9, zaman zaman yaşadığını söyleyen gençlerin oranı ise yüzde 46,4 oldu. Hayatın beş yıl içinde daha iyi olacağını düşünen gençlerin oranı 2020'de yüzde 22,2 iken 2026'da yüzde 47,8'e yükseldi. Bilim insanları ve akademisyenleri rol model olarak gören gençlerin oranı 2020'de yüzde 3,2 iken 2026'da yüzde 17,1'e yükseldi. Sosyal medya fenomenlerini rol model alanların oranı ise sadece yüzde 1 oldu. Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "2020, 2023 ve 2026 yıllarında bu saha çalışmasını yapıyoruz. Her bir saha çalışmasının ardından da veri analizlerini yapıp yayımlıyoruz. Bu raporun, daha doğru politikalar oluşmasına katkı sağlamasını diliyorum."

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından hazırlanan Türkiye'nin Gençleri 2026 Saha Araştırmasının tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Gençlerin düşüncelerini, beklentilerini ve değerlerini ortaya koymayı amaçlayan araştırma; 2020, 2023 ve 2026 yıllarına ait verileri karşılaştırmalı olarak ele alarak Türkiye gençliğinin yıllar içerisindeki değişimini, dönüşümünü ve süreklilik gösteren eğilimlerini ortaya koyuyor. Anket, 3 Mart–20 Nisan 2026 tarihleri arasında, 34 farklı ilde yaşayan 15–30 yaş aralığındaki 8 bin 103 gencin katılımıyla yapıldı.

'ÖNEMLİ BİR VERİ KAYNAĞI OLDU'

Programda konuşan TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, şunları söyledi: "Türkiye'nin gençlerini dinlemek, anlamak ve onların bize söylediklerini hep birlikte değerlendirmek için buradayız. Gençler hakkında konuşmak yetmez, gençlerle konuşmak gerekir. Onların ne düşündüğünü, ne hissettiğini ve gelecekten ne beklediğini bilmek gerekir. Türkiye'nin Gençleri Anketi'ni tam da bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu çalışma, gençliğimizde yaşanan değişimi takip edebildiğimiz önemli bir hafıza ve veri kaynağı haline gelmiştir.

'GENÇLERİN İTİRAZLARINI DUYMALIYIZ'

Gençlerin kendi cümleleri var, kaygıları var, hayalleri var, itirazları var. Ve bu ülkenin geleceğine dair söyleyecek sözleri var. Bizim görevimiz o sözü duymak. Türkiye çok büyük bir gençlik potansiyeline sahip. Biz gençlerimizi yalnızca geleceğimiz olarak görmüyoruz. Gençliğe yapılan yatırım, Türkiye'nin bugününe ve yarınına yapılan yatırımdır.

'BU RAKAMLAR GÜÇLÜ BİR KAYNAK OLMALI'

Bugün açıklayacağımız sonuçlar yalnızca bu salonda konuşulup kalan rakamlar olmasın. Kamu kurumlarımız için politikalar üretirken, üniversitelerimiz için akademik çalışmalar yaparken, sivil toplum kuruluşlarımız için yeni projeler geliştirirken başvurulan güçlü bir kaynak olsun. Çünkü bir araştırmanın gerçek değeri, ortaya koyduğu verilerin ne kadar faydaya dönüştürüldüğüyle ölçülür. Gençlere şunu söylemek istiyorum: Sizi dinliyoruz, söylediklerinizi önemsiyoruz ve Türkiye'nin yarınlarını sizinle birlikte düşünmek istiyoruz."

BİLAL ERDOĞAN: 'AİLE YAPIMIZ HALA ÇOK GÜÇLÜ'

Necmeddin Bilal Erdoğan şunları söyledi: "2020, 2023 ve 2026 yıllarında bu saha çalışmasını yapıyoruz. Her bir saha çalışmasının ardından da veri analizlerini yapıp yayımlıyoruz. Daha doğru politikalar oluşmasına katkı sağlamasını diliyorum. Bazen yaşlılar gündemi meşgul ediyorlar. Kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Muhafazakar bir toplum olduğumuza inanıyorum. Toplumumuzun aile yapısı, siyasi tercihler farklı olmasına rağmen hala çok güçlü."

BİLAL ERDOĞAN KENAN KIRAN'IN 'HALUK LEVENT' SORUSUNU YANITLADI

SABAH Haber Koordinatörü Kenan Kıran'ın "2020 yılındaki raporunuzda gençlerin kendilerini rol model olarak gördüğü kişiler arasında 3'üncü sırada Haluk Levent var. 2026 yılında Haluk Levent 23'üncü sıraya düşmüş. 3'üncü sıradan 23'üncü sıraya düşmesinde sadece adli süreçler mi etkili olmuştur?" sorusunu Necmeddin Bilal Erdoğan yanıtladı: "Neye güven inşa ediyoruz? Neye itibar atfediyoruz? Yeşilay 1920 yılında kuruldu. Dünyada örneği yoktu kurulduğu dönemde. Bütün dünya da bizden örnek aldı. Yine Kızılay daha eski, daha kadim bir çınar. STK işinde olan insanlar olarak biz ne yaptığımızı biliyoruz, onların ne yaptığını biliyoruz. Nasıl bir asimetri olduğunu görüyoruz. Şimdi insanlar diyor ki 'Neden böyle bir insan kurum başkanı olabiliyor?' Ben özellikle bu çınarlarımızın üst sıralarda olmasının daha kıymetli olduğunu, gerçekten gelecek vadeden bir iş yaptıklarını düşünüyorum."

GENÇLERİN KAYGILARINI ANLATTI

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özdinç, Türkiye gençliğinin değişen beklentilerine ve gelecek algısına dikkat çekti. Özdinç, gençlerde geleceğe yönelik umudun güçlendiğini ancak bu umudun ekonomik güvence, emek, liyakat ve sosyal çevre gibi somut beklentilerle birlikte şekillendiğini vurguladı. Tanıtım toplantısında araştırmanın kapsamı, yöntemi ve öne çıkan bulguları katılımcılarla paylaşıldı.

GENÇLERİN MUTLULUK VE UMUT ORANI ARTTI

Araştırma sonuçları, gençlerin geleceğe yönelik umutlarında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu. Hayatının beş yıl içinde daha iyi olacağını düşünen gençlerin oranı 2020'de yüzde 22,2 iken 2026'da yüzde 47,8'e yükseldi. Kendini mutlu veya çok mutlu hisseden gençlerin oranı 2023'te yüzde 41,3 iken 2026'da yüzde 46,5'e çıktı. Gençlerin yüzde 19,9'u açıklayamadığı bir yalnızlık hissini her gün yaşadığını belirtirken yüzde 46,4'ü bu hissi zaman zaman yaşadığını ifade etti.

FENOMENLER UNUTULDU, BİLİM İNSANLARI ROL MODEL OLDU

Gençlerin yüzde 45,5'i ekonomik durumundan memnun değilken, işsizlik ve geçim sıkıntısı gençlerin öncelikli sorunları arasında bulunuyor. Bilim insanları ve akademisyenleri rol model olarak gören gençlerin oranı 2020'de yüzde 3,2 iken 2026'da yüzde 17,1'e yükseldi. Sosyal medya fenomenlerini rol model alanların oranı ise sadece yüzde 1 oldu.

YÜZDE 21'İNİN EKRAN SÜRESİ 7 SAATTEN FAZLA

Gençlerin yüzde 21,5'i günde 7 saatin üzerinde internette vakit geçirirken, 4-6 saat vakit geçirenlerin oranı yüzde 35,5, 1-3 arasında vakit geçirenlerin oranı ise yüzde 39,8 oldu. "İnternette vakit geçirmiyorum" diyen gençlerin oranı ise yüzde 3,2.

HABERLER INSTAGRAM VE TWİTTER'DA

"Haberleri nereden takip ediyorsunuz?" sorusu da dikkat çeken yanıtlara sahne oldu. Instagram yüzde 36,2, X (Twitter) yüzde 23, televizyon yüzde 21,7, gazete/dergi ise yüzde 1,7 oldu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör