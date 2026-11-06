Çelik kanatlar gök vatanda
Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen Milli Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı devam ediyor. Çok sayıda kuvvet ve arama kurtarma ekibinin katıldığı tatbikatta gökyüzünde güç ve koordinasyon sergileniyor. Konya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli tatbikatlarından birine ev sahipliği yapıyor. Gök vatanın güvenliği için görev yapan kahraman Mehmetçik, Milli Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı kapsamında zorlu görev senaryolarına karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Farklı kuvvetlerden personelin, uçakların ve helikopterlerin katıldığı tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü ve koordinasyon kabiliyeti bir kez daha gözler önüne seriliyor. Tatbikata; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden arama kurtarma timleri katılıyor. Tatbikatta ayrıca çeşitli uçak ve helikopterler de görev alıyor. Tatbikatla farklı kuvvetlerin koordinasyonunun geliştirilmesi, arama kurtarma unsurlarının görev kabiliyetlerinin pekiştirilmesi ve personelin operasyonel hazırlık seviyesinin artırılması hedefleniyor.
Haber Girişi