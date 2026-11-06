Dostluğumuzun gönüllerde de karşılığı olduğunu gördük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Kore ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kore ziyaretimiz, iki ülke arasındaki dostluğun yalnızca tarihte değil, gönüllerde de ne denli güçlü bir karşılığı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Nazik ev sahiplikleri için Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'a ve değerli eşi Kim Hea Kyung Hanımefendi'ye yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Paylaşımda ayrıca, Güney Kore'deki programlardan kesitlerin bulunduğu bir video da yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör