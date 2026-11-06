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  • Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında iddianame hazırlandı: 5 kişi hakkında ceza istendi

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında iddianame hazırlandı: 5 kişi hakkında ceza istendi

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması talep edildi.

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında iddianame hazırlandı: 5 kişi hakkında ceza istendi
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Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması talep edildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#FENERBAHÇE

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