Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında iddianame hazırlandı: 5 kişi hakkında ceza istendi
Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması talep edildi.
Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması talep edildi.
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