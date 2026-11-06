FETÖ'ye finansal darbe: 7 gözaltı

FETÖ’ye finansal darbe: 7 gözaltı
Nazrin MALİKOVA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine finansal destek sağlayan ve örgüt adına güncel faaliyetler yürüttükleri belirlenen şüpheliler takibe alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyeti'nin koordinesindeki operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise titizlikle devam ettiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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