FETÖ'ye finansal darbe: 7 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine finansal destek sağlayan ve örgüt adına güncel faaliyetler yürüttükleri belirlenen şüpheliler takibe alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyeti'nin koordinesindeki operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. 4 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise titizlikle devam ettiği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
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