Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında ev hapsiyle tahliye kararı

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye kararı verildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında ev hapsiyle tahliye kararı
DHA DHA
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Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe hakkında, ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye kararı verildi.

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