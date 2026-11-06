Gazze’ye can suyu
Türkiye Diyanet Vakfı, 7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in saldırısı altındaki Gazze ve Gazze dışında yaşayan Filistinlilere yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor. Gazze'de gıda ve temiz suya erişimde yaşanan sıkıntıların hafifletilmesi amacıyla günlük yardım dağıtımları gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda gıda kolisi, sıcak yemek, ekmek, un, şişelenmiş su ve tankerlerle içme suyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Barınma ve günlük yaşam ihtiyaçları için kışlık kıyafet, ayakkabı, çadır, kışlık battaniye, yastık, yatak, hasır, temizlik kolisi ve bebek bezi dağıtımları yapıldı. Ülkelere göre yardım tutarları Gazze'de 43 milyon 650 bin 26 dolar, Mısır'da 22 milyon 83 bin 73 dolar, Türkiye'de 2 milyon 500 bin 316 dolar ve Ürdün'de 187 bin 200 dolar olarak kaydedildi. Farklı yardım faaliyetleri kapsamında toplam 17 milyon 67 bin 982 kişilik destek sağlandı.
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