Hakan Bahçetepe’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin arasında olduğu 9 sanık hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada duruşma savcısı, celse arasında mütalaa sunarak Bahşetepe'nin "rüşvet alma" suçundan cezalandırılmasını, diğer suçlardan beraatını ve tahliyesinin talep etmişti.

RÜŞVETTEN 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Bugün görülen duruşmada, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bahçetepe'yi "rüşvet alma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Bahçetepe'nin ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Bahçetepe, "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından ayrı ayrı beraat etti. Kararın kesinleşmesinden itibaren Bahçetepe'nin 2 yıl 11 ay memuriyetten yasaklanmasına hükmedildi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'A CEZA VERİLMEDİ

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'a "rüşvet" suçundan etkin pişmanlıktan faydanladığı gerekçesiyle ceza vermeye yer olmadığına dair karar verildi.

BAKİ AYDÖNER'E 6 YIL 3 AY HAPİS

Gözde Bahçetepe ve Aziz Lal, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan beraat etti. Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, "Rüşvet almak ve vermek suçuna aracılık etmek" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DİĞER SANIKLARIN CEZASI

Erdal Celal Aksoy, "rüşvet almak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gürkan Dölekli, "rüşvet vermek" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Özer Ayık, "rüşvet vermek" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Seza Büyükçulha, "rüşvet almak ve vermek suçuna aracılık etmek" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör