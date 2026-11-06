İstanbul’da dönüşüm seferberliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Pendik Belediyesi'nin yürüttüğü Orta ve Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabında tamamlanan 2 bin 28 bağımsız bölümün kura çekimi gerçekleştirildi.

Projede 45 blokta 1747 konut ve 281 işyeri bulunuyor. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, hak sahiplerine önemli ödeme kolaylıkları sağlandığını açıkladı.

AYLIK 10 BİN TL TAKSİT

Sözleşmede yüzde 40 olarak planlanan indirim yüzde 60'a çıkarılırken, normalde 2.5 milyon lira olan ödeme 180 ay vadeyle aylık 10 bin lira taksite bağlandı. Gecikmelerden kaynaklanan ilave maliyetlerin vatandaşlara yansıtılmayacağını belirten Kurum, konutların teslimatına gelecek hafta başlanacağını söyledi.

Kurum, İstanbul'da bugüne kadar 1 milyon 298 bin konutun dönüşümünün tamamlandığını, 291 bin bağımsız bölümde çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında 545 bin bağımsız bölümde dönüşüm sürecinin başlatıldığını ve kampanyanın 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

İstanbul'a ayrılan 100 bin sosyal konutun inşaatlarının sürdüğünü belirten Kurum, kiralık konut projesi kapsamında gelecek ay ilk 1071 konutun anahtarlarının 10 bin liradan başlayan kiralarla verileceğini, 12 ilçede toplam 15 bin konutun kiralanacağını kaydetti.

Kurum ayrıca 23 bin metrekarelik Burla Biraderler Korusu'nun Pendik Merkez Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceğini açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör