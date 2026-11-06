Mekke İttifakı Meclis'te kabul edildi

Mekke İttifakı Meclis’te kabul edildi
ANKARA ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Genel Kurul'da AK Parti, MHP ve CHP'nin desteğiyle 119 ret oyuna karşılık 279 oyla kabul edildi. Ülkeler anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden 10 yıl içinde anlaşmadan ayrılamayacak. Teklifte AK Parti Grubu adına söz alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı hedeflediğini vurguladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MEKKE İTTİFAKI #TÜRKİYE #PAKİSTAN #SUUDİ ARABİSTAN

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