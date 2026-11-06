Mekke İttifakı Meclis'te kabul edildi
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi Genel Kurul'da AK Parti, MHP ve CHP'nin desteğiyle 119 ret oyuna karşılık 279 oyla kabul edildi. Ülkeler anlaşmanın yürürlüğe girmesini takip eden 10 yıl içinde anlaşmadan ayrılamayacak. Teklifte AK Parti Grubu adına söz alan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, anlaşmanın bölgesel barış ve istikrarı hedeflediğini vurguladı.
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