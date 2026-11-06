Resmi Gazete’de yayımlandı: 11 üniversiteye rektör atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Ulucak, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Orçan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Çelik, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Baz, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın atandı.

Başkan Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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