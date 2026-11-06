Selçuk Bayraktar’a fahri doktora unvanı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni'ne katıldı. Programda, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada, "Ulaşılmak istenen kutlu hedef. Vardığınızda da uzaklaşan daha öteye giden bir hedef. Kızılelma, ilk uçuşunu 2022'de gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 20 senelik hedef, hayalimizdi. Gerçekleştirdikten sonra hedef biraz daha yukarıya gitti. Karaya hakim olabilmek istiyorsanız denizlerde varlık göstermeniz gerekiyor. Denizlerde ve karada hakimiyetinizi takip etmek istiyorsanız göklerde var olmanız gerekiyor. Bu üçünde var olabilmek içinde muhakkak uzayda varlığınız olması gerekiyor" dedi. Söyleşinin ardından Rektör Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, tarafından BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a cübbesini giydirerek diplomasını verdi.
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