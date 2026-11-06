TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Süreç başarıyla sonlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ortak Gelecekte Biriz İletişim Kampanyası"nın tanıtım programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Kurtulmuş, "En ağır sorunu ortadan kaldırmak için Terörsüz Türkiye hedefiyle başlattığımız bu süreci inşallah başarıyla sürdürüyoruz, başarıyla da sonlandıracağız" dedi.

DEVLETİN AKLI MİLLET VİCDANI

Terörsüz Türkiye sürecinin temelinde bölgedeki ayrışmaları ortadan kaldırma iradesinin bulunduğunu belirten Kurtulmuş, "Esas mesele Türkler ile Kürtler arasında değil, esas mesele bir asrı aşkın süredir bu coğrafyayı yeniden şekillendirmek isteyen emperyalistlerin emperyal projeleridir. Cetvellerle, Sykes- Picot'yla çizdikleri sınırların içerisinde bu ülkelerin insanlarını hapsetmek istemişler, birbirlerinden ayırmaya çalışmışlardır.

Hatta öyle ki aynı aşiretin mensuplarının bir kısmı Suruç'ta, diğer kısmı Kobani'de kalmıştır. Dolayısıyla bu ayrışmayı ortadan kaldıran iradeyi Türkiye ortaya koyuyor" diye konuştu. Sürecin başarıyla ilerlemesinin nedenlerine de değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde ilk kez devletin ve milletin aynı istikamette hareket ettiğini belirterek "Türkiye'de terörle mücadele tarihimizde ilk sefer devlet aklıyla millet vicdanı örtüşmüş, üst üste gelmiş ve aynı istikamete, aynı hedefe yürümüştür" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, sürecin ikinci önemli unsurunun terör örgütünün silah bırakma ve örgütsel faaliyetlerini feshetme iradesini açıkça ortaya koyması olduğunu söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Hepimiz ülkemizin, dünyanın en müreffeh, en zengin, en güçlü ülkelerinden birisi olmasını istiyoruz. Hepimiz Türkiye'de bunun için terörün sona ermesini istiyoruz ve artık bu ülkede terörün ekonomisinin değil, bu ülkede barışın ekonomisinin konuşulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ORTAK GEÇMİŞİMİZ GELECEĞİMİZİN PUSULASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise, "Ortak gelecekteki birliğimiz, emperyalistlerin bir yüzyılı aşkın kurguladığı dağılma ve parçalanma senaryolarını bozacaktır. Ortak geçmişimiz bir pranga değil, ortak geleceğimizin pusulası olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör