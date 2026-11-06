TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Süreç emin adımlarla ilerlemekte
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerlemektedir. Terör tamamıyla gündemimizden kalkacak, ülkenin her ilinde, kasabasında, köyünde barış ve kardeşlik hakim olacak" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerlemektedir. Terör tamamıyla gündemimizden kalkacak, ülkenin her ilinde, kasabasında, köyünde barış ve kardeşlik hakim olacak" ifadelerini kullandı.