Terörün bittiği Salördek bölgesi korumaya alındı
Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Salördek bölgesi, doğal dokusunun korunması ve doğa turizmine kazandırılması amacıyla ekoturizm alanı olarak koruma altına alındı. Terörün sona ermesiyle birlikte bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleniyor. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, sonbaharın renkleriyle eşsiz bir görünüme kavuşan Salördek'te gençler ve vatandaşlarla doğa yürüyüşüne katıldı. Cemal Süreya'nın "Sonbahar sanattır, diğerleri mevsim" sözünü hatırlatan Aygöl, Salördek'in doğal güzelliklerine dikkat çekti. Bölgeyi korumak için bir yıldır çalışma yürüttüklerini belirten Aygöl, ekoturizm kapsamına alınan alanda gelecek yıl doğayla uyumlu yürüyüş yolları, seyir noktaları, fotoğraf alanları, lavabolar ve dinlenme alanları oluşturulacağını açıkladı. Salördek'in bugüne kadar bölge halkı tarafından korunduğunu vurgulayan Aygöl, bundan sonra da doğanın birlikte korunacağını ifade etti.
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