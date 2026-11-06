YÖK Başkanı Özvar’dan iş birliği çağrısı: Türkiye-Malezya yükseköğretiminde yeni dönem!

Malezya Başbakan Yardımcısı ve Kırsal ve Bölgesel Bölgesel Kalkınma Bakanı Ahmad Zahid Hamidi görüşen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada, iki ülkenin üniversiteleri ile ilgili sektörleri bir araya getirecek ortak çalışma modellerinin önemine dikkati çekti.

Üniversiteler ile savunma sanayisi arasında yakın bir ilişki bulunduğunu, bu iş birliğini Malezya ile ortak projelere dönüştürmek istediklerini ifade eden Özvar, iki ülkenin bilimsel araştırma ve yükseköğretim alanındaki önceliklerinin bir araya getirilmesi, ortak projeler için somut araştırma alanlarının belirlenmesi ve bu çalışmaların teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Havacılık ve uzay, yapay zeka ve optiği ortak çalışmalar açısından öne çıkan alanlar arasında sayan Özvar, özellikle optiğin savunma sanayisi bakımından taşıdığı öneme işaret etti.

Bilimsel araştırma iş birliğinin yanı sıra öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin artırılması, akademisyen ve araştırmacıların teşvik edilmesi ve iki ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet edecek mekanizmaların oluşturulması gerektiğini kaydeden Özvar, Türk şirketlerinin Malezya'daki yatırımları ile Malezya yatırımlarının Türkiye'deki imkanlarının da bu çerçevede değerlendirilmesini önerdi.