YÖK Başkanı Özvar’dan iş birliği çağrısı: Türkiye-Malezya yükseköğretiminde yeni dönem!
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Malezya Başbakan Yardımcısı ve Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Ahmad Zahid Hamidi ile İstanbul’da görüştü.
Malezya Başbakan Yardımcısı ve Kırsal ve Bölgesel Bölgesel Kalkınma Bakanı Ahmad Zahid Hamidi görüşen Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada, iki ülkenin üniversiteleri ile ilgili sektörleri bir araya getirecek ortak çalışma modellerinin önemine dikkati çekti.
Üniversiteler ile savunma sanayisi arasında yakın bir ilişki bulunduğunu, bu iş birliğini Malezya ile ortak projelere dönüştürmek istediklerini ifade eden Özvar, iki ülkenin bilimsel araştırma ve yükseköğretim alanındaki önceliklerinin bir araya getirilmesi, ortak projeler için somut araştırma alanlarının belirlenmesi ve bu çalışmaların teşvik edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Havacılık ve uzay, yapay zeka ve optiği ortak çalışmalar açısından öne çıkan alanlar arasında sayan Özvar, özellikle optiğin savunma sanayisi bakımından taşıdığı öneme işaret etti.
Bilimsel araştırma iş birliğinin yanı sıra öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin artırılması, akademisyen ve araştırmacıların teşvik edilmesi ve iki ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet edecek mekanizmaların oluşturulması gerektiğini kaydeden Özvar, Türk şirketlerinin Malezya'daki yatırımları ile Malezya yatırımlarının Türkiye'deki imkanlarının da bu çerçevede değerlendirilmesini önerdi.
ORTAK DİPLOMA PROGRAMLARIYLA AKADEMİK HAREKETLİLİK ARTIRILACAK
Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özvar, görüşmenin temel amacının Türkiye ile Malezya arasındaki yükseköğretim, bilimsel araştırma ve yenilik alanlarındaki ilişkileri daha ileri taşımak olduğunu belirtti.
İki ülke arasında üniversite eğitimi, öğrenci hareketliliği ve bilimsel araştırmalar konusunda güçlü ve dostane ilişkiler bulunduğunu ifade eden Özvar, Türkiye'de daha fazla Malezyalı öğrencinin eğitim görmesini arzu ettiklerini söyledi. Görüşmede, Malezyalı öğrencilerin Türkiye'deki İngilizce ve Türkçe eğitim veren programlara katılımının artırılmasının ele alındığını aktardı.
Öğrenci hareketliliğinin yanı sıra lisans ve lisansüstü düzeyde üniversiteler arasında ortak diploma programları oluşturulmasının da gündeme geldiğini belirten Özvar, her iki tarafın bu programların geliştirilmesi yönünde irade ortaya koyduğunu kaydetti.
Yükseköğretim Kurulunun Türk üniversitelerinin dost ve kardeş ülkelerdeki üniversitelerle ortak programlar yürütmesini önemsediğini vurgulayan Özvar, bu tür iş birliklerinin öğrenci hareketliliğinin yanı sıra eğitim-öğretim kalitesine ve araştırma kapasitesine de katkı sağladığını ifade etti. Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki tecrübesini dost ülkelerle paylaşmasının da bu çalışmaların önemli bir boyutunu oluşturduğunu dile getirdi.
Bilimsel araştırmalarda iki ülkenin güçlü üniversitelerinin öncelik verdiği alanlarda ortak kapasite oluşturmayı hedeflediklerini belirten Özvar, mevcut iş birliğinin henüz arzu edilen düzeyde olmadığını söyledi. Yükseköğretim Kurulunun Malezya tarafına yeni ortak araştırma modelleri önerdiğini aktaran Özvar, iki tarafın bu alandaki çalışmaları ilerletme konusunda ortak irade ortaya koyduğunu bildirdi.