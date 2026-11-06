Yol boyu katliam 8 ölü

Afyonkarahisar'da birbirinden bağımsız noktalarda düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini, Kıyır ve Yukarıtandır köylerinde peş peşe saldırılar gerçekleştiren 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir'in, öldürdüğü kişilere ait araçlardan birini gasp ederek Eskişehir yönüne kaçtığı belirlendi. Jandarma ve emniyet ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalanan saldırgan, Toros marka araçla kaçmaya çalışırken yakalandı. Türkiye dün art arda gelen cinayet haberleriyle sarsıldı. Dün Saat 15.10 sıralarında Ayazini köyünde Ahmet Uzel (57) ve Bekir Toprak (50) aracın içinde Noman Toprak (56) aracın yanında silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan Kıyır köyünde 03 AGV 654 plakalı araç içerisindeki Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ve Satı Aydoğmuş'u (68) katletti. Olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede ise İsmail Şen'in (61) cansız bedenine ulaşıldı.

BİR AĞIR YARALI

Emlakçılık yapan 3 çocuk annesi Sevgi Postalcı, saldırganın hedefi oldu. Olay günü kuafördeki işlemlerini tamamladıktan sonra Uydukent semtindeki evinin önüne gelen Postalcı, çocuğunu okuldan almak için aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Başından vurularak ağır yaralanan Postalcı, hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin yüksek olduğu öğrenilen Postalcı'nın tedavisi sürüyor. Saldırganın bir sonraki hedefi Yukarıtandır köyü oldu. Saat 15.47 sıralarında 07 BZB 11 plakalı araç içerisinde bulunan öğretmen Hilal Mete (31) hayatını kaybetti.

Saldırıda ağır yaralanan öğretmen Ayşe Sena Demir (46) ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Saldırıların ardından şüphelinin 54 ACC 723 plakalı aracı gasp ederek Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi istikametine kaçtığı tespit edildi. Komşu iller Kütahya ve Eskişehir'de emniyet ve jandarma ekipleri harekete geçti. İki kentte Afyonkarahisar'a giden tüm yollarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Katil zanlısı Toros marka araçla kaçmaya çalışırken Eskişehir'de yakalandı. Yakalama sırasında yaşanan hareketlilikte bir jandarma personeli hafif şekilde yaralandı. Yaralı personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırıyla ilgili soruşturmada şahsın babası Hasan Özdemir, İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde gözaltına alındı.



KATLİAMIN YAŞANDIĞI KÖYÜN MUHTARI, SABAH'A KONUŞTU:

CANİ ÖNÜNE GELENİ VURDU

Saldırıda okul çıkışında evlerine gitmek için bir araçlarına binen öğretmenler de hedef oldu. İki öğretmen olay yerinde hayıtını kaybederken bir öğretmen ise yara almadan kurtuldu.



Lütfü Yaşar

'YEĞENİMİ DE KATLETTİ'

SABAH'a konuşan Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar, ikinci saldırının köylerinde yaşandığını anlattı. İlk olarak köy yakınında bir araca düzenlenen saldırıda Seydi Ahmet Aydoğmuş ile Satı Aydoğmuş çifti katledildi.

Ölenlerin amcasının kızının oğlu ve eşi olduğunu belirten Yaşar, "Aydoğmuş çifti benim akrabam olur. Afyonkarahisar merkezde pazara gitmişler. Saldırı, pazar dönüşü köye 300-400 metre kala yaşanıyor. Saldıran kişi onları, onlar da saldırganı tanımıyor. O an orada oldukları için hedef oluyorlar. Katliam sonrası saldırgan onları çıkarıp aracı gasp ediyor" bilgisini verdi.

Saldırganın tanımadığı kişileri hedef aldığına ilişkin bilgileri de paylaşan muhtar Yaşar, "Bu saldırıyı gerçekleştirean kişi de buralardan değil. Dışarıdan geliyor. Dolayısıyla bir husumet ya da anlaşmazlık söz konusu değil. Saldırının gerçekleştiği yerler ise aynı güzergâhta. Yani öyle anlaşılıyor ki önüne çıkana saldırıyor" dedi.

Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar, olay yerinde çok sayıda pompalı tüfek kartuşları gördüklerini belirtti. Orhan TURAN/SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör