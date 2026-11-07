ABD’den 2 ödülle dönüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD'de düzenlenen Küresel Yol Başarı Ödülleri töreninde Türkiye'ye verilen iki ödülü teslim aldı. Uluslararası Yol Federasyonu (IRF Global) tarafından düzenlenen organizasyonda Aydın-Denizli Otoyolu "Proje Finansmanı", Yusufeli Viyadüğü ise "Yapım Metodolojisi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada ödüllerden bir tanesinin Yusufeli Merkez Viyadüğü'ne verildiğini kaydederek "Gerçekten oradaki gelişen duruma göre köprünün modelini değiştirdik, yapısal modelini değiştirdik. Dengeli konsoldan itme sürme yöntemine geçirdik ve oradaki barajın su tutması için gereken süreyi bu şekilde kazandırmış olduk. Yani biri bitmişken diğeri beklememiş oldu" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör