COP31 öncesi Antalya’da eğitim ve izin düzenlemesi!

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya 'da gerçekleştirilecek. Çok sayıda ülkeden devlet ve hükümet temsilcisini ağırlayacak organizasyon öncesinde Antalya Valiliği, kentte yaşanabilecek yoğunluk ve güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli tedbirler aldı.

Valilik tarafından alınan karara göre Aksu, Döşemealtı, Konyaaltı, Kepez, Manavgat, Muratpaşa ve Serik'teki tüm resmi ve özel okullarda 11-12 Kasım tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verilecek. Bu tarihlerde eğitim uzaktan sürdürülecek, okul servisleri ve taşımalı eğitim hizmeti de verilmeyecek. Okul yöneticileri ise eğitim sürecinin takibi ve okul binalarının güvenliği için görevlerine devam edecek. Antalya'nın diğer ilçelerinde eğitim normal şekilde sürdürülecek.

KADIN KAMU ÇALIŞANLARINA İKİ GÜN İDARİ İZİN

Düzenleme kapsamında aynı 7 ilçede görev yapan ve okul öncesi veya ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları da 11-12 Kasım tarihlerinde idari izinli sayılacak. Ancak kurum amirleri, birim yöneticileri ve kritik görevlerde bulunan personel bu izinden yararlanamayacak.

KRİTİK KAMU HİZMETLERİ DEVAM EDECEK

Zirve boyunca güvenlik, trafik, sağlık, itfaiye, ulaşım, acil durum, altyapı, enerji, su ve temizlik hizmetlerinde görevli personel çalışmalarını sürdürecek. Nüfus, tapu, vergi, sosyal güvenlik ve sağlık gibi vatandaşların yoğun olarak hizmet aldığı kurumlarda da yeterli sayıda personel bulundurulacak.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör