Eski SPK Başkan Vekili Enver Usca tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı ⁠Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü ⁠Ümit Sincanlı'nın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı.

Şüphelilerden Usca, Urkan, Taş ve Sincanlı tutuklama, Babuçcu adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, Haholu ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlik, Enver Usca, ⁠Ercan Urkan ve Mustafa Alper Taş'ın "rüşvet" suçundan, Ümit Sincanlı'nın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli Kürşat Sait Babuçcu hakkında ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Soruşturma kapsamında 3 Kasım'da gözaltına alınan 6 şüpheli, dün adliyeye sevk edilmişti.