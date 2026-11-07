’Fenomenler unutuldu, bilim insanları rol model oldu’

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından hazırlanan Türkiye'nin Gençleri 2026 Saha Araştırması'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da katıldığı programda; gençlerin duyguları, beklentileri ve kaygıları ele alındı. 34 farklı ilde yaşayan 15–30 yaş aralığındaki 8 bin 103 gencin katılımıyla 3 Mart–20 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılan araştırma; 2020, 2023 ve 2026 yıllarına ait verileri karşılaştırmalı olarak ele alınarak Türkiye gençliğinin yıllar içerisindeki değişimini, dönüşümünü ve süreklilik gösteren eğilimlerini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 45.5'i ekonomik durumundan memnun değilken, işsizlik ve geçim sıkıntısı, gençlerin öncelikli sorunları arasında bulunuyor. Bilim insanları ve akademisyenleri rol model olarak gören gençlerin oranı 2020'de yüzde 3.2 iken 2026'da yüzde 17.1'e yükseldi. Sosyal medya fenomenlerini rol model alanların oranı ise sadece yüzde 1 oldu.

DAHA DUYARLI OLMALILAR

Programda konuşan Bilal Erdoğan, "Toplumun gözü önünde olan bir insan bir yanlış yaptığı zaman, o yanlış toplumda normalleştirilmeye çalışılıyor. Bu tür göz önünde olan insanların daha sorumlu, duyarlı olması lazım. Gençlerin rol modellerini sadece yaşayan insanlar arasından düşünmeyelim. Tarihi kişilikleri, şahsiyetleri de gençlerin rol modeli olarak sunabiliriz. Bence özellikle son dönemdeki tarihi dizilerde buna yönelik bir etki var. Şöhret sahibi bir insanın yaptığı doğru işler milyonlarca insanı etkileyebiliyor. İyi olmaya, düzgün yaşamaya çalışan bir insan piyasaya çıktıkça aynı zamanda bozulma riski de artıyor. İyiliğin, doğru olmanın, güvenilir olmanın nasıl reklamını yapsın? Bu da işin zorluğu" dedi.

'ÖNEMLİ BİR VERİ KAYNAĞI OLDU'

Programda konuşan TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, "Türkiye'nin gençlerini dinlemek, anlamak ve onların bize söylediklerini hep birlikte değerlendirmek için buradayız. Gençler hakkında konuşmak yetmez, gençlerle konuşmak gerekir. Onların ne düşündüğünü, ne hissettiğini ve gelecekten ne beklediğini bilmek gerekir. Türkiye'nin Gençleri Anketi'ni tam da bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu çalışma, gençliğimizde yaşanan değişimi takip edebildiğimiz önemli bir hafıza ve veri kaynağı haline gelmiştir" dedi.



YÜZDE 21'İNİN EKRAN SÜRESİ 7 SAATTEN FAZLA

Gençlerin yüzde 21,5'i günde 7 saatin üzerinde internette vakit geçirirken, 4-6 saat vakit geçirenlerin oranı yüzde 35,5, 1-3 saat arasında vakit geçirenlerin oranı ise yüzde 39,8 oldu. "İnternette vakit geçirmiyorum" diyen gençlerin oranı ise yüzde 3,2.



GENÇLERİN MUTLULUK VE UMUT ORANI ARTTI

ARAŞTIRMA sonuçları, gençlerin geleceğe yönelik umutlarında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu. Hayatının beş yıl içinde daha iyi olacağını düşünen gençlerin oranı 2020'de yüzde 22,2 iken 2026'da yüzde 47,8'e yükseldi. Kendini mutlu veya çok mutlu hisseden gençlerin oranı 2023'te yüzde 41.3 iken 2026'da yüzde 46.5'e çıktı. Gençlerin yüzde 19.9'u açıklayamadığı bir yalnızlık hissini her gün yaşadığını belirtirken yüzde 46.4'ü bu hissi zaman zaman yaşadığını ifade etti.



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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör