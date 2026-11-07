Fon soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında 3 Kasım'da gözaltına alınan 6 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti. Sevk edilen eski SPK Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı ⁠Ercan Urkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü ⁠Ümit Sincanlı'nın Savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Haholu ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüpheliler Usca, Urkan, Taş ve Sincanlı tutuklama, Babuçcu adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Enver Usca, ⁠Ercan Urkan ve Mustafa Alper Taş 'rüşvet' suçundan, Ümit Sincanlı ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından hakimlikçe tutuklandı. Kürşat Sait Babuçcu ise 'imza atmak' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.