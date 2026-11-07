Bahçetepe adli kontrolle serbest

Bahçetepe adli kontrolle serbest
Leyla Yıldız Deniz YUSUFOĞLU
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe'nin de aralarında bulunduğu 9 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, Bahçetepe "rüşvet" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası çarptırılırken ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi. Öte yandan Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Heyet, Özgür Kabadayı ile birlikte 12 sanığın tutukluluk hallerine karar verdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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