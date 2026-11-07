İklim Zirvesi 1.5 milyon kişilik şölene dönüşecek

Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan COP31, pazartesi günü Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başlıyor. 90'ı aşkın devlet lideri ve 300'e yakın bakanın katılacağı tarihi buluşmada resmi müzakereler "Mavi Bölge" olarak adlandırılan bölümde yürütülecek. Halka açık olan "Yeşil Bölge" ise yenilikçi iklim çözümlerinin ve eğlencenin adresi olacak. Vatandaşlar, COP31 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği 11-12 Kasım tarihleri hariç Yeşil Bölge'yi 9 Kasım'dan 20 Kasım'a kadar ziyaret edebilecek.

ÇÖZÜMLERİN ADRESİ OLACAK

582 bin metrekarelik devasa bir alanda kurulan Yeşil Bölge, birbirinden renkli aktiviteleri ve çalışmalarıyla COP31 Zirvesi'ni vatandaşlar için festivale dönüştürecek. Bu bölge içerisinde; özel sektör, akademik dünya, sivil toplum örgütleri ve gençlik temsilcileri; teknoloji girişimlerini ve yenilikçi iklim çözümlerini dünyaya anlatmak için bir araya gelecek. Yeşil Bölge, çözümlerin görünür hale geldiği ve işbirliğinin hayat bulacağı bir merkez olarak tasarlandı.

10 TEMATİK MERKEZ

Söz konusu alanda; Sıfır Atık, İklim Finansmanı, Enerji ve Ulaşım, Bilim ve Teknoloji, Dirençli Şehirler, Yeşil Sanayileşme, Kültür ve Medeniyet, İş Dünyası (TOBB), Start-up Zone ve COPArt tematik merkezleri oluşturuldu.

FESTİVAL HAVASI

Yeşil Bölge konserlerin, sergilerin, defilelerin, atölyelerin ve ışık gösterilerinin de merkezi olacak. Çocuk oyun alanları, Sıfır Atık Atölye Merkezi, Kalyon Holding COP31 Kule, Anadolu Bahçesi ve Fashion Hall-Seyir Terası gibi birbirinden renkli deneyim merkezleri de vatandaşların ziyaretine açılacak.



ÖN KAYDI UNUTMAYIN

Bölgedeki ücretsiz aktivitelerden faydalanmak isteyen vatandaşların COP31'in resmi internet adresi üzerinden önkayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıt işleminin ardından ziyaretçiler giriş QR kodlarını hesapları üzerinden alabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör