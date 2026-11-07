İskenderiye’de Mısır donanmasına eğitim
Türkiye ile Mısır arasında gelişen ilişkilere gemi ziyareti de eklendi. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevindeki TCG Burgazada, Mısır'ın İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 1-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı. "Denizlerde işbirliği, eğitimde güç birliği" notu düşülen paylaşımda TCG Burgazada'nın Mısır'ın İskenderiye Limanı'nı ziyaret ettiği, Mısır Deniz Kuvvetleri personeline ''Helikopter Harekâtı, Dikey İkmal ve Hasar Kontrol Eğitimleri'' verildiği kaydedildi. Açıklamada "Ayrıca Mısır, İspanya ve Yunanistan deniz kuvvetleri unsurlarıyla eğitimler gerçekleştirildi" denildi.
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