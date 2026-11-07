İskenderiye’de Mısır donanmasına eğitim

İskenderiye’de Mısır donanmasına eğitim
ANKARA ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Türkiye ile Mısır arasında gelişen ilişkilere gemi ziyareti de eklendi. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevindeki TCG Burgazada, Mısır'ın İskenderiye Limanı'nı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 1-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı. "Denizlerde işbirliği, eğitimde güç birliği" notu düşülen paylaşımda TCG Burgazada'nın Mısır'ın İskenderiye Limanı'nı ziyaret ettiği, Mısır Deniz Kuvvetleri personeline ''Helikopter Harekâtı, Dikey İkmal ve Hasar Kontrol Eğitimleri'' verildiği kaydedildi. Açıklamada "Ayrıca Mısır, İspanya ve Yunanistan deniz kuvvetleri unsurlarıyla eğitimler gerçekleştirildi" denildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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