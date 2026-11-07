Küresel sistemi bölgesel çözümlerle dönüştürecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Meclis'ten geçen Mekke Anlaşması'nın Türkiye'nin dış politika önceliklerinin kesişim noktası olduğunu bildirdi. Fidan, Anadolu Ajansı için kaleme aldığı "Dış politikamızda bölgesel sahiplenmenin rolü: Mekke Savunma İttifakı" başlıklı yazıda küresel yönetişim sisteminin sancılı dönemden geçtiğine, "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" vizyonunu paylaştıklarına işaret ederek "Caydırıcılığın güçlendirilmesi yoluyla bölgede istikrarın sağlanması hedefimiz. Ortak barış vizyonunu paylaşan tüm bölge ülkeleri kapsayıcı bir anlayışla kurulan ittifaka katılabilir. Mekke Savunma İttifakı, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi, kalkınma ve refahın desteklenmesi, dış ilişkilerimizin kurumsal zemininin genişletilmesi ve küresel sistemin dönüşümüne katkıda bulunulması şeklinde özetlenebilecek stratejik dış politika önceliklerimizin kesişim noktasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.
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