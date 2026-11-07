Milli teknoloji çınarı Esenler’de kök salıyor

Türkiye'nin gök vatanda bağımsızlığını ilan etmesinde önemli kilometre taşlarından olan İHA, SİHA, Bayraktar TB3 ve KIZILELMA gibi hava araçlarının geliştirilmesine öncülük eden BAYKAR'ın kurucusu merhum Özdemir Bayraktar, ardında yalnızca gökyüzüne yükselen milli teknolojiler değil, gelecek nesillere ilham veren bir üretim ve bağımsızlık mirası bıraktı. 18 Ekim 2021'de aramızdan ayrılan Bayraktar'ın adı, vefatının 5'inci yılında İstanbul Esenler'de kurulan teknoloji üssünde yaşatılacak. Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulan Türkiye'nin ilk Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi ile somut bir teknoloji ve inovasyon merkezine dönüşüyor. Projeyi hayata geçiren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler'i yalnızca teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden bir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Teknopark Esenler'in, üniversiteleri, araştırmacıları, teknoloji firmalarını ve genç girişimcileri bir araya getireceğini, gençlere önemli bir istihdam merkezi olacağını söyledi.

BİLİMİN MERKEZİ OLACAK

Teknopark Esenler'in ilk yerleşkesi olan Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'ni Ar-Ge, girişimcilik, bilim, eğitim ve teknoloji faaliyetlerini bir araya getiren bütünleşik bir merkez olarak planladıklarını ifade eden Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yerleşkede yaklaşık 12 bin 500 metrekare Ar-Ge ve kuluçka alanı,

10 bin metrekarelik bilim merkezi alanı, konferans ve ortak kullanım alanları ile girişimcilerin ve teknoloji firmalarının ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıların bulunduğunu anlattı. Yerleşkenin önemli bileşenlerinden biri de TÜBİTAK destekli Esenler Bilim Merkezi olacak. 13 farklı temada ve 250 etkileşimli sergi ünitesiyle planlanan Esenler Bilim Merkezi; çocukların ve gençlerin bilimle erken yaşta tanışmasına, deneyerek öğrenmesine ve teknolojiye ilgi duymasına imkân sağlayacak.





AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ESENLER'DE GELİŞTİRİLECEK

Teknopark Esenler'in en önemli özelliklerinden biri, akıllı şehir teknolojilerini temel ihtisas alanı olarak benimsemesi olacak. Yapay zekâ destekli trafik ve ulaşım sistemleri, akıllı enerji yönetimi, çevre teknolojileri, dijital belediyecilik, afet ve acil durum yönetimi, kent güvenliği, büyük veri ve nesnelerin interneti gibi alanlarda geliştirilecek teknolojilerin gerçek şehir ortamında uygulanması hedefleniyor. Esenler Belediyesi tarafından yürütülen Güvenli Şehir Esenler Projesi, akıllı şehir yaklaşımının somut örneklerinden birini oluşturuyor. İlçe genelinde yaygınlaştırılan kamera, fiber optik haberleşme ve izleme altyapısı ile şehir güvenliğinin teknolojik imkânlarla güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör