MKE'nin Tolga'sından hedeflere tam isabet
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026'da gücünü gösterdi. TCG BEYKOZ'dan gerçekleştirilen atışlarda hava ve su üstü hedeflerini başarıyla imha eden sistem, deniz platformlarının korunmasında önemli bir güç olarak öne çıktı. Dakikada 3 bin 200 atım kapasitesine sahip TOLGA, dünyadaki muadillerinden üç kat daha yüksek atım hızına ulaşabiliyor.
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