MKE'nin Tolga'sından hedeflere tam isabet

MKE’nin Tolga’sından hedeflere tam isabet
HAKAN GÖKKAYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen TOLGA 20 mm Çift Silahlı Revolver Sistemi, Milli İnsansız Deniz Sistemleri Tatbikatı TURNAs-2026'da gücünü gösterdi. TCG BEYKOZ'dan gerçekleştirilen atışlarda hava ve su üstü hedeflerini başarıyla imha eden sistem, deniz platformlarının korunmasında önemli bir güç olarak öne çıktı. Dakikada 3 bin 200 atım kapasitesine sahip TOLGA, dünyadaki muadillerinden üç kat daha yüksek atım hızına ulaşabiliyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MKE

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