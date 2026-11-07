Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: O okula kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Mustafa Sarıgül ailesinin bazı üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin şüpheli olarak yer aldığı kara para aklama soruşturması genişleyerek devam ediyor. Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarının araştırıldığı soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli hakkında gözaltı kadarı verildi.

11 GÖZALTI

Şüpheliler Şişli Meslek Yüksekokulu yönetim üyesi Selin Sarılı, öğretim üyeleri Leyla Anıl Göl ve Mehmet Sedat Bekiroğlu, Şişli Turizm Yatırım Muhasebe Yetkilisi Ahmet Seval, Şişli Meslek Yüksekokulu Finans Müdürü Melih Karagöz, şoför Yusuf Eren, İnsan Kaynakları Müdürü Belen Tekinbaş, Müdür Yardımcısı Cihan Erdönmez, Hizmet Müdürü Hülya Kahraman, Ali Ergün Gümüş ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Aydın gözaltına alındı.

OKULA KAYYUM ATANDI

Öte yanda soruşturma kapsamında Şişli Meslek Yüksek Okulu'na kayyum atandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör