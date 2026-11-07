SON DAKİKA… Başkan Erdoğan Azerbaycan’a gidiyor: Zafer Günü’nde dünyaya kardeşlik mesajı

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNİN AŞAMAYACAĞI ENGEL YOK"

Başkan Erdoğan "8 Kasım'da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de, fevkalade bir durum söz konusu olmazsa, 8 Kasım günü bir Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan'la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evvelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullanmıştı