Bilal Erdoğan: Suriye’nin gelişmesi Türk halkının huzurudur

İbn Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde Suriyeli Doktorlar Derneği Kuruluş Kongresi düzenlendi. Suriyeli Doktorlar Kurulu Dernek Başkanı Dr. Adil Alsaedi uzun bir yol kastettiklerini belirterek 'Nihayet bize destek verecek yürekler bulduk. Başta Türkiye Cumhuriyeti'ne ve sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'nin savaş yıllarında Suriye halkına kapılarını açtı, birçoğumuz burada eğitim gördük. Üniversitelerinden mezun olduk. Bugün Suriyeli doktorları bir araya getiren mesleki bir derneğin kurulmasına imkan tanınması çok derin bir anlam taşımaktadır.' dedi.

SURİYE'NİN GELİŞMESİ TÜRK HALKININ HUZURUDUR

İbn Haldun Üniversite'sinde Suriyeli doktorlarla bir araya gelen Necmeddin Bilal Erdoğan Türkiye'de çok güzel kardeşlikler, dostluklar kurulduğuna değinirken 'Suriye'nin gelişmesi, Türk halkının refahı ve huzurudur, özgür Suriye'nin yeniden normale dönmesi için, yeniden müreffeh, istikrarlı, güvenilir bir ortam inşa edilebilmesi için inanıyorum ki Türkiye'de bu süreçte yetişen Türkiye toprağında filizlenen Suriye halkını yeniden Suriye'de görmekten çok mutluyuz' dedi. Suriye'nin bölgenin en büyük merkezlerinden biri olduğuna değinen Erdoğan, ülkenin yeniden 10 kat büyüyeceğini bu süreçte Türkiye'nin destekçi olacağını belirtti ve "İnsanların kendi gayretleriyle bir vatanın eskisinden çok daha mükemmel bir şekilde ayağa kaldırılabileceğini Allah'ın izniyle hep birlikte tüm dünyaya kanıtlayacağız" açıklamasında bulundu.

AKADEMİK ÇALIŞMALARA YARDIM

İbn Haldun Üniversitesi'ni, Türkiye'nin en güçlü sosyal bilimler merkezlerinden bir tanesi olduğunu belirten Bilal Erdoğan 'Suriye'nin bu alandaki akademik çalışmalarında elinden geleni yapacak. Bütün Suriyeli kurumların yeniden ayağa kalkıp eskisinden çok daha güçlü olması için güçlü destek vermeye devam edecektir. Ben Suriyeli doktorların da kendi memleketlerinin sağlık sisteminin Türkiye'deki gibi güçlü olması için çalışacaklarını çok iyi biliyorum' dedi.

HİKAYEMİZİN İLK BÖLÜMÜ 2011 YILINDA YAZILDI'

Kongre'de konuşmacı olan Dr. Muhammed Nourdinami ise 'bir hikayeyi gerçekten anlamak istiyorsanız başlangıca dönmeniz gerekir hikayemizin ilk bölümü 2011'de yazıldı' dedi. O dönemde hepimizin tek hedefi doktor olmaktı diyen Nourdinami ağır bir sorumluluk aldığını belirterek 'Sahra hastanelerinde her gün karşılaştığım acılar ve yaşadığım savaş ortamına rağmen sabır ve kararlığı kendimde buldum. Acı ne kadar büyükse devam etme arzusu da o ölçüde güçlü bir motivasyona dönüşüyor. Artık acılarımız sona erdi iki ayrı vatanım iki ayrı dilim iki ayrı dünyam var' dedi.