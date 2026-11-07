Uçak gemisi batıran Türk komutan

Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz donanmasına ait Ben My Chree adlı deniz uçağı gemisini, Paris 2 zırhlısını ve bir düşman savaş gemisini karadan yapılan topçu atışlarıyla batırarak dünya savaş tarihine geçen Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, vefatının 58'inci yıldönümünde Antalya'da Andızlı Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin ile il protokolü ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şube Başkanı Zeynel Abidin Sezer, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in sadece Antalya'nın değil, Türk milletinin kahramanı olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, gelecek kuşaklar için yol gösterici olduğunu ifade etti.

O dönemde yaşananları farklı bir bakış açısıyla aktaran Vali Şahin, "Üç gemiden özellikle ikisi, savaş ahlakına ve savaş hukukuna aykırı olarak un fabrikalarını ve değirmenleri bombalıyor. O dönemde Antalya'da kara ulaşımı hemen hemen hiç yok. Bütün ulaşım ve lojistik faaliyetler teknelerle gerçekleştiriliyor. Mustafa Ertuğrul ve topçu bataryası, türlü imkânsızlıklara rağmen bu üç gemiyi sulara gömüyor" sözlerini kaydetti. Paris 2'den kurtulan Fransız askerlerini kıyıda Türk askerlerinin karşıladığını söyleyen Vali Şahin, Fransız askerlerinin hiçbir kötü muameleye maruz kalmadan tedavi edilerek ülkelerine gönderildiklerini belirtti. Vali Şahin, Paris 2'nin batırıldığı yerdeki topçu bataryasının yeniden düzenlenerek ziyarete açılacağını kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör