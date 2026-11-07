Yolsuzluk ve rüşvetin gölgesinde Yeni Parti kurultayı! Gözler şüpheli kurmaylarda

Kurulduğu günden bu yana rüşvet, yolsuzluk ve CHP’nin demirbaşlarını gasp etme gibi birçok suçlamanın hedefinde olan Yeni Parti’de ilk kurultay için geri sayıma geçildi. Gözler bir yandan da adı iddianamelerde yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla anılan isimlere çevrilecek.

Yolsuzluk ve rüşvetin gölgesinde Yeni Parti kurultayı! Gözler şüpheli kurmaylarda
MURATHAN YILDIRIM
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Temmuz ayındaki kuruluş sürecinden bu yana çalkantılı bir süreç yaşayan Yeni Parti'de 1. Olağan Kurultay süreci başlıyor. 14-15 Kasım'daki kurultay öncesi genel başkanlık için tüm üyelerin katılımıyla ön seçim gerçekleştirilecek. 800 bine yakın Yeni Parti üyesi, 81 ilde kurulacak sandıklara giderek genel başkanlık ön seçiminde oyunu kullanacak.

Yolsuzluk ve rüşvetin gölgesinde Yeni Parti kurultayı! Gözler şüpheli kurmaylarda

SÜRPRİZ BEKLENMİYOR

Soruşturma dosyalarına yansıyan itiraflarda Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve son olarak da Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den rüşvet aldığı öne sürülen Özgür Özel'in ön seçimde tek aday olması bekleniyor. Ön seçimlerin ardından Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı 14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Özel kurultayda bu kez parti delegelerinin oyuyla genel başkan seçilecek.

Yolsuzluk ve rüşvetin gölgesinde Yeni Parti kurultayı! Gözler şüpheli kurmaylarda

GÖZLER ŞÜPHELİ KURMAYLARDA

Kurultay sürecinde gözler bir yandan da adı iddianamelerde yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla anılan isimlere çevrilecek. Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba gibi adı İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamelerinde geçen şüpheli siyasilerin Özel'in yeni PM'sinde yer alıp almayacağı dikkatle takip edilecek. Kurultayda tüzük değişikliğine gidilerek PM üye sayısının 80'den 100'ün üzerine çıkarılabileceği de belirtiliyor.

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Yolsuzluk ve rüşvetin gölgesinde Yeni Parti kurultayı! Gözler şüpheli kurmaylarda

SUÇLAMALAR NELER?

Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet almakla suçlanmış, bu kapsamda Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Özgür Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği iddia edilmişti. İmamoğlu'na yakın Turan Taşkın Özer de İBB yolsuzluk davasının şüpheli isimleri arasında yer alıyor. Ağbaba ise belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet alma, delege borsası kurma, birçok ilde adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve torpilli atamalar gibi sayısız suçlamanın hedefinde yer alıyor.

Yolsuzluk ve rüşvetin gölgesinde Yeni Parti kurultayı! Gözler şüpheli kurmaylarda

PM DIŞI KALMIŞLARDI

Özgür Özel, eleştirilerin hedefindeki söz konusu 4 ismi partinin kuruluşunda Parti Meclisi'ne almayarak gündem olmuştu. 4 vekil de Özgür Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle partide görev talep etmediklerini savunsalar da bir diğer iddiaya göre Özgür Özel'in, geri planda kalmaları için bu vekillere ricacı olduğu öne sürülmüştü.

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