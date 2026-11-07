Yolsuzluk ve rüşvetin gölgesinde Yeni Parti kurultayı! Gözler şüpheli kurmaylarda

SUÇLAMALAR NELER?



Burhanettin Bulut ile Özgür Karabat, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet almakla suçlanmış, bu kapsamda Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Özgür Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği iddia edilmişti. İmamoğlu'na yakın Turan Taşkın Özer de İBB yolsuzluk davasının şüpheli isimleri arasında yer alıyor. Ağbaba ise belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet alma, delege borsası kurma, birçok ilde adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve torpilli atamalar gibi sayısız suçlamanın hedefinde yer alıyor.