72 ülkede Türkçe eğitimi
Türkiye'nin kültürel diplomasi faaliyetlerini yürüten Yunus Emre Enstitüsü, Türkçe'yi ve Türk kültürünü dünya genelinde tanıtmayı sürdürüyor. Avrupa'dan Afrika'ya, Asya'dan Amerika'ya uzanan faaliyet ağıyla 72 ülkede 96 kültür merkezinde hizmet veren Enstitü, Türk dilinin uluslararası alanda yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Enstitünün son adımlarından biri Güney Kore'nin başkenti Seul'de atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, 4 Kasım'da Seul Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin resmî açılışını gerçekleştirdi. Merkezde Türkçe eğitiminin yanı sıra Türk mutfağı kursları, geleneksel el sanatları atölyeleri ve kültür-sanat etkinlikleri düzenleniyor. Korelilerin Türkiye'yi yakından tanımasına imkân sağlayan merkezde, öğrencilerin Türkiye'ye gönderilmesine yönelik çalışmalar da yürütülüyor. Hâlihazırda 21 kursiyer Türkçe öğreniyor. Yunus Emre Enstitüsü, kültür merkezlerinde Türkçe kurslarının yanı sıra sergiler, konserler, söyleşiler, akademik işbirlikleri ve gastronomi etkinlikleri gerçekleştiriyor.
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