AFAD, COP31’de afetlere karşı dirençli şehirler için yol haritasını anlatacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da katılacak. 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek zirvede AFAD, afetlere hazırlık, risk azaltma, iklim değişikliğine uyum ve toplumsal dayanıklılığın artırılması başlıklarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

MAVİ BÖLGE'DE İKİ ÖNEMLİ OTURUM

AFAD, zirvenin resmi konferans alanı olan Mavi Bölge'de iki önemli oturum düzenleyecek. AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan ile BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Afet Risklerinin Azaltılması Ofisi (UNDRR) Başkanı Kamal Kishore'un açılış konuşmalarını yapacağı oturumlarda, iklime dirençli şehirlerin oluşturulması ve kapsamlı risk yönetiminin uygulamaya geçirilmesi ele alınacak. "İklime Dirençli Şehirler İçin Yönetişim Yaklaşımlarının Güçlendirilmesi" başlıklı oturumda, iklim uyumu ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik stratejilerin yerel yönetimlerle bütünleştirilmesi, kentsel dayanıklılığın geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliği değerlendirilecek. "Kapsamlı Risk Yönetiminin Uygulamaya Aktarılması: İklime Dirençli Kalkınma İçin Uygulama Kapasitesinin Güçlendirilmesi" başlıklı ikinci oturumda ise bilimsel verilerin kamu karar alma süreçlerine entegrasyonu, risk değerlendirmeleri ve kurumların uygulama kapasitesinin artırılması konuları gündeme gelecek.

AFAD'DAN 100 METREKARELİK PAVİLYON

AFAD, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve vatandaşların buluşma noktası olan Yeşil Bölge'de yaklaşık 100 metrekarelik kapalı pavilyon kuracak. Pavilyonda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle yürütülen ortak dayanıklılık projeleri tanıtılacak. Ayrıca tematik günlere uygun paneller, söyleşiler ve teknik sunumlar gerçekleştirilecek. Katılımcıların afet bilincini artırmak amacıyla sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki oturum halinde interaktif bilgi yarışmaları düzenlenecek. Yeşil Bölge'deki 1.600 metrekarelik açık alanda ise çocuklar, gençler ve afet gönüllülerine yönelik eğitim ve uygulama etkinlikleri yapılacak.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

AFAD, zirve boyunca iklim değişikliğinin afet tehlikelerinin sıklığı, şiddeti ve dağılımı üzerindeki etkilerini de gündeme taşıyacak. Risklerin önceden belirlenmesi, erken uyarı mekanizmalarının güçlendirilmesi ve afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması konularında Türkiye'nin deneyimleri uluslararası paydaşlarla paylaşılacak. UNDRR başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, ülkeler, yerel yönetimler ve üniversitelerle yeni iş birliklerinin geliştirilmesi de hedefleniyor. AFAD, COP31 kapsamındaki faaliyetleriyle iklim değişikliğine uyum ve afet risklerinin azaltılmasının birlikte yürütülmesine yönelik çalışmalarını uluslararası kamuoyuna aktaracak.