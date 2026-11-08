COP31 başlıyor

Birleşmiş Milletler çatısı altında düzenlenen en üst düzey iklim organizasyonu zirveye 90 devlet ve hükümet başkanı, bilim insanları, iş dünyası, gençler ve sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelecek. Mavi Bölge'de resmi görüşmelerin yanı sıra çeşitli yan etkinlikler de düzenlenecek. Açıklanan programa göre, iklim değişikliğine uyum, temiz enerji, sıfır atık, sürdürülebilir şehirler, iklim finansmanı, teknoloji, sağlık ve yeşil dönüşüm gibi öncelikli konularda paneller gerçekleştirilecek. 527 bin 414 metrekarelik alana kurulan Mavi Bölge'de genel kurul salonları, delegasyon ofisleri, pavilyonlar, basın ve medya merkezi ile restoranlar bulunuyor.

SIFIR ATIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU

Zirvenin merkezinde sıfır atık uygulamalarının da yer alacak. COP31 kapsamında sıfır atık atölyeleri, sıfır atık mutfağı ve sıfır atık köyleri oluşturuldu. Sürdürülebilirlik anlayışının ulaşım, atık yönetimi, enerji kullanımı ve günlük hizmetler dahil organizasyonlar yer alacak.

KÜLTÜR VE MEDENİYET DE TANITILACAK

COP31 kapsamında kültür ve medeniyetin de önemli yer tutacak. COP'larda ilk defa uygulanacak COPART programının Türkiye'de misafirlerle buluşacak. Program kapsamında yaklaşık 70 yabancı ve 120 yerli sanatçının eserlerinin sergilenecek. Tematik konserler ve panellerin de düzenleneceğini ifade etti. Anadolu Hazineleri Bahçesi'nde Türkiye'nin kültürel birikiminin sergilenecek. 7 bölgenin mutfaklarının yanı sıra Antalya mutfağının da ziyaretçilerle buluşacak.

1,5 MİLYONUN ÜSTÜNDE ZİYARETÇİ BEKLENİYOR

Antalya'nın 196 ülkenin katılımıyla tüm zamanların en büyük çevre ve iklim zirvesine ev sahipliği yapacağı organizasyon kapsamında 1,5 milyon ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Zirvede Türkiye'nin tarih boyunca medeniyetleri ve kıtaları buluşturan bir köprü görevi gördüğüne vurgu yapılacak. COP31 ile farklı ülkelerin iklim konusunda ortak gelecek etrafında bir araya gelecek.

HER ODA VE TOPLANTI SALONUNA ÖZEL İSİMLER

COP31 alanındaki salon isimleri Anadolu coğrafyasının güzelliklerini, Türk-İslam medeniyetinin izlerini taşıyor. Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna "Anadolu" ismi verildi. Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği salon 1794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek. 828 kişilik bir diğer genel kurul salonuna da "Akdeniz Genel Kurul Salonu" denildi. Mavi Bölge'de bir "Antalya Salonu" da bulunacak. İki basın toplantısı salonundan birine dünyaca tanınan mutasavvıf ve İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek "Mevlana Basın Toplantısı Salonu" ismi verildi. Diğer basın toplantısı salonuna ise Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'nin adı konuldu.

Mavi Bölge'de "Selimiye", "Evliya Çelebi", "Ayder", "Göbeklitepe", "Topkapı", "Kaçkar", "Zeugma", "Kapadokya", "Boğaziçi", "Patara", "Sümela", "Sezai Karakoç", "Piri Reis", "Harput", "Mimar Sinan", "Ağrı Dağı", "Van Gölü", "Troya", "Fethiye", "Pamukkale", "Efes", "Gelibolu", "Ahlat", "Uludağ", "Çatalhöyük" ve "Aspendos" isimleriyle toplantı odaları oluşturuldu. Yan etkinlik alanlarına da "Uzungöl", "Likya", "Assos", "Perge", "Ahi Evran", "Aşık Veysel" ve "Hattuşa" isimleri verildi. Mavi Bölge, "Tropikal Kelebek Bahçesi" ile ziyaretçilere doğa, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik açısından etkileşimli bir deneyim sunacak. Yeşil Bölge'de 5 bin kişilik en büyük salona "Gazze Salonu" ismi verildi. Bölgede diğer salon ve toplantı odalarında da "İbn-i Sina", "Prof. Dr. Aziz Sancar", "Farabi", "Mehmet Akif Ersoy", "Hacı Bektaş Veli", "Cacabey", "Ahmet Yesevi", "Prof. Dr. Afet İnan", "Fatma Aliye", "Biruni", "Osman Hamdi Bey" isimleri yer aldı. Yeşil Bölge'deki "Anadolu Bahçesi", Hititlerden Friglere, Lidyalılardan Likyalılara, Roma ve Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya uzanan medeniyet birikimini, doğayla uyum, misafirperverlik ve sürdürülebilir yaşam ekseninde ziyaretçilere aktaracak.

ANADOLU MUTFAK KÜLTÜRÜ DÜNYA LE BULUŞACAK

"7 Bölge 7 Mutfak" yaklaşımıyla Anadolu'nun köklü gastronomi mirası, yerel lezzetleri ve sürdürülebilir mutfak kültürü COP31'de dünya ile buluşturulacak. Akdeniz Mutfağı, Gaziantep Mutfağı, Kayseri Mutfağı, Sıfır Atık Mutfağı, Türk Dünyası Mutfağı, Konya Mutfağı ve Karadeniz Mutfağı ziyaretçilere sunulacak.

630 ÇEVRE DOSTU OTOBÜSLER HİZMET VERECEK

COP31 İklim Zirvesi süresince Yeşil Bölge'de Valilik koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturuldu. Merkezde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, ASAT, Aksu Belediyesi, AKEDAŞ ve ENERYA'nın temsilcileri bulunacak. COP31 kapsamında katılımcıların sağlık hizmetlerine hızlı ve etkin erişimini sağlamak amacıyla Mavi Bölge'de 3, Yeşil Bölge'de 2 olmak üzere toplam 5 revir ile 7 aktif ve 2 yedek ambulansın görev yapması planlandı. Ayrıca Mavi Bölge'de 9, Yeşil Bölge'de 11 olmak üzere toplam 20 mobil UMKE ekibiyle acil sağlık müdahale kapasitesi güçlendirildi. Güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görev yapacak. Ulaşım planında 25 belediyeden temin edilen 630 "çevre dostu" düşük emisyonlu otobüs kullanılacak.

EXPO ALANI ANTALYA'YA KALACAK

COP31 sonrasında EXPO alanının Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı festival, fuar, etkinlik ve kongre merkezi olacak. Antalya için özellikle kış ve bahar turizmi açısından önemli bir kazanım olacak.