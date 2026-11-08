COP31’de lider diplomasisi

90'ı aşkın devlet lideri ve 300'e yakın bakanın katılacağı tarihi COP31 Zirvesi yarın Antalya'da resmen başlıyor. 12 gün sürecek dünyanın en önemli iklim zirvesinde Türkiye, 10 öncelikli küresel başlığı masaya getirecek. Zirvede en küçük ada ülkelerinin dahi hakkı gözetilecek, iklim finansmanı ve yatırım desteklerinin güçlendirilmesi için kritik girişimlerde bulunulacak. 197 ülkeden temsilcileri bir araya getirecek dev organizasyon öncesi kapsamlı bir hazırlık süreci yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 50'yi aşkın ülkeyi ziyaret edip 16 uluslararası zirveye katılarak Türkiye'nin hedef ve önceliklerini dünyaya anlattı.



İLK HEDEF SIFIR ATIK: COP31 sloganını "Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon" olarak belirleyen Türkiye, iklim krizi ile mücadelede dünyayı bir an önce harekete geçirmek için küresel çaptaki 10 önceliği gündeme taşıyacak. Bunlardan ilki Sıfır Atık Hareketi olacak. Devrim niteliğindeki projenin uluslararası işbirlikleriyle yaygınlaştırılması, döngüsel ekonomi yaklaşımının güçlendirilmesi ve atık yönetiminde sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi hedefleniyor.





GIDA GÜVENLİĞİ, SAĞLIK SİSTEMLERİ:

Denizleri ve okyanusları korumak için ise kirliliği kaynağında önleyecek, kıyıların dayanıklılığını güçlendirecek çalışmalar gündeme getirilecek. Ayrıca küresel gıda güvenliğinin yanı sıra iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerine karşı dayanıklı sağlık sistemlerinin oluşturulması yönündeki hazırlıklar da masada olacak.



İKLİM FİNANSMANI: İklim dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, temiz enerji dönüşümü, gençlik ve eğitim de zirvede öne çıkarılacak diğer öncelikler arasında yer alıyor.





İLK GÜNÜN GÜNDEMİ: SU, TARIM, GIDA: Yarın başlayacak COP31'in halka açık Yeşil Bölge'deki ilk gününde, su güvenliği, kuraklık, gıda kayıpları, iklime dayanıklı tarım ve gıda arz güvenliği ele alınacak.



LİDERLER ZİRVESİ 11-12 KASIM: COP31'in en yoğun iki günü 11-12 Kasım'da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki Antalya Liderler Zirvesi'nin resmi açılışı, 90'ı aşkın liderin katılımıyla 11 Kasım'da gerçekleştirilecek. Zirvenin ana teması 'Sürdürülebilir, Dirençli ve Adil Bir Geleceğe Doğru' olacak. Zirvede devlet ve hükümet başkanlarının ulusal beyanlarının yanı sıra, liderlerin katılacağı üst düzey toplantılar gerçekleştirilecek.



ZİRVEYE ÖZEL YERLİ ENERJİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), COP31 kapsamında elektrik üretiminde yerli biyodizel kullanılması için özel izin verdi. Bu kapsamda konferans alanında kullanılacak jeneratörlerde tüketilmek üzere azami 3 milyon litre B100 biyodizel, lisanslı üreticilerden doğrudan temin edilecek. Biyodizel, özellikle atık bitkisel yağların değerlendirilmesiyle elde ediliyor.



MÜCADELENİN LOKOMOTİFİ KADINLAR VE ÇOCUKLAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, COP31 kapsamında kadınların güçlenmesi, çocukların iklim politikalarına katılımı ve iklim değişikliğinin kırılgan gruplar üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirterek, "Bu zirvede iklim politikalarının sosyal boyutunu güçlü biçimde gündeme taşıyacağız" açıklamasında bulundu. Bakan Göktaş, 81 ilde kadın sıfır atık elçileri belirleyeceklerinide söyledi.





YÖRÜKLER BELGESELİYLE ANLAMLI MESAJ

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için "The Yörüks- Yörükler" isimli belgesel hazırlandı. COP31 Başkanlığı'nın resmi hesaplarından yayımlanan "The Yörüks-Yörükler" belgeseli ile insanın doğayla olan bağının nasıl asırlık köklere, sarsılmaz bir ilişkiye ve ebedi bir minnete dayalı olduğu Yörük ailelerinin hikâyeleriyle anlatıldı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Toroslar'ın zirvesindeki bu yaşam, COP31 yolunda en yalın gerçeği bir kez daha hatırlatıyor, ortak evimiz dünya" mesajını yayımladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör