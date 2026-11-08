Emine Erdoğan’dan ‘8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü’ paylaşımı

Emine Erdoğan, '8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Erdoğan mesajında, "Sevincini ve gururunu paylaştığımız 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nü yürekten kutluyorum. Bu tarihi zafer uğruna canlarını feda eden kardeş Azerbaycan'ın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör