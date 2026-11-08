Gök vatana otonom güç

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, ROKETSAN ve ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde yürütülen HİSAR projesi kapsamında gerçekleştirilen atış faaliyetinde, HİSAR A+ Otonom sisteminden ateşlenen görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlıklı füze, jet motorlu hedefi başarıyla vurdu. SSB'nin 41. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen faaliyete ilişkin açıklama yapan Başkan Haluk Görgün, "Başkanlığımızın 41. gurur yılında, Gök Vatan'ımızın otonom iradesi HİSAR A+ Otonom hedefini başarıyla vurdu. HİSAR A+ Otonom, ateşlediği görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlıklı füzesiyle sahadaki etkinliğini bir kez daha kanıtladı." dedi.

Sistemin geliştirme sürecine ilişkin Görgün, "Kuvvetlerimizin envanterinde bulunan ve 200'den fazla yerli firmamızın katkılarıyla geliştirilen sistem, tüm bileşenlerini tek araçta buluşturarak hava savunma kabiliyetimize güç katıyor" ifadesini kullandı. Tam bağımsız savunma sanayii hedefine vurgu yapan Haluk Görgün, şunları kaydetti: "Zırhlı ve mekanize birlikler ile sabit birliklerin hava tehditlerine karşı hava savunmasını sağlamak amacıyla geliştirilen HİSAR-A sisteminin yer sistemleri ASELSAN, füzesi ise ROKETSAN tarafından geliştirildi. 15 kilometreyi aşan menzile ve 10 kilometre irtifaya sahip sistem HİSAR-A, hava soluyan hedeflere, insansız hava araçlarına, seyir füzelerine ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkili. Radar, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri, elektro-optik sistemler ile füze arayıcı başlığı ASELSAN, füze ROKETSAN, harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirildi. HİSAR-A sistemi iki farklı konfigürasyona sahip bulunuyor."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör