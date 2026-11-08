Karşıyaka borç batağında
Sayıştay'ın İzmir'in Karşıyaka Belediyesi ve bağlı şirketlerine yönelik 2025 yılı denetim raporu, kurumun ağır bir borç yükü altında olduğunu ortaya koydu. Rapora göre belediyenin yalnızca vergi dairesi ve SGK'ya yasal faizleriyle birlikte toplam 4 milyar 822 milyon 312 bin TL'yi aşan borcu bulunuyor. Ayrıca belediyenin envanterindeki 945 gayrimenkulün tamamına ödenmeyen borçlar nedeniyle haciz konuldu. Buna göre Karşıyaka Belediyesi, 2019-2025 döneminde her yıl bütçe açığı verdi. 2019'da 27 milyon 514 bin TL olan açık, 2025'te 607 milyon 798 bin TL'ye yükseldi. Bütçe açığının toplam gelire oranı da yüzde 11.28'den yüzde 25.45'e çıktı. Belediyenin 2025 sonu itibarıyla toplam borcu 2 milyar 465 milyon 605 bin TL olarak kaydedildi. Sayıştay denetçisi, belediyenin toplam borç yükü ve bütçe açığının sürdürülebilir seviyelerin çok üzerine çıktığını belirtti.
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