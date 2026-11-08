Krizlerin gölgesinde seçime gidiyor
Yeni Parti'de 14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultay öncesinde genel başkanlık için önseçim süreci başlıyor. Bugün 81 ilde kurulacak sandıklarda yaklaşık 800 bin parti üyesi oy kullanacak. Özgür Özel'in önseçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Kurultayda ise delegelerin oylarıyla genel başkan seçilecek. Kuruluş sürecinden bu yana tartışmaların odağında bulunan partide gözler, yeni Parti Meclisi (PM) listesine çevrilecek. Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba'nın yeni yönetimde yer alıp almayacağı merak konusu. Söz konusu isimler, çeşitli soruşturma ve iddianamelerde rüşvet, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla anılıyor.
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