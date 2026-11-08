Navigasyon teknolojisinde milli rota

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde hayata geçirilen yerli navigasyon projesinde Bakanlığın isim önerisi belli oldu. Bakanlığın isim olarak ProtoPiri ismini önerdiği, bu öneriyle harita ve yön bulmanın atası olan Piri Reis haritasına atıfla, navigasyonların atası şeklinde bir yol izlenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda isme ilişkin bir kamuoyu araştırması da yapılacağı ismin akılda kalıcılık, memnuniyet gibi faktörleri karşılaması halinde yıl başında devreye girecek navigasyonda kullanılacağı öğrenildi. Navigasyona kamu kurumları da entegre olacak. Örneğin İçişleri Bakanlığı entegrasyonu sayesinde radarların hangi noktalarda olduğu bilgisi vatandaşa navigasyon üzerinden sunulacak. Aynı şekilde hız limiti göstergesi de yer alacak ve yolda hız limitini aşan şoförlere "yavaş git" uyarısı yapılacak. 112 Çağrı Merkezi ile yapılacak entegrasyon sayesinde ise o esnada navigasyonu kullanan vatandaşlara eğer arkalarında yolu kullanan bir ambulans varsa onun az sonra yanından geçeceği bilgisi verilecek. TOGG'un içerisinde fabrika çıkışlı yer alması planlanan navigasyon, elektrikli araçlar için de şarj istasyonu noktalarını gösterecek.

YABANCI UYGULAMALARA SON

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, navigasyon uygulamasına ilişkin şunları kaydetmişti: "Yerli harita ve navigasyon uygulamasını önemsiyoruz. Bunu stratejik bir alan olarak görüyoruz. Son dönemlerde dünyada olup bitenleri muhakkak takip ediyorsunuz. Bu sivil uygulamaların, sivil gördüğümüz uygulamaların aslında veri güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu hepimiz fark ediyoruz. Dolayısıyla inşallah 2027 yılı başından itibaren telefonlarımızdaki yabancı uygulamaların hepsini silmeye ve tümüyle yerli-milli navigasyon uygulaması kullanmaya hazırlanıyoruz. Bu projede de TOGG'un çok güzel katkıları var."

PİRİ REİS KİMDİR?

Osmanlı deniz tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri olan ünlü haritacı ve amiral Piri Reis, 1513 yılında çizdiği ve Amerika kıtasının doğu kıyılarını da gösteren ilk dünya haritasıyla tanınmaktadır. Akdeniz'in coğrafyasını ve denizcilik rotalarını ayrıntılarıyla aktardığı ünlü eseri Kitab-ı Bahriye ile dünya denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Osmanlı donanmasında Hint Kaptanlığı gibi kritik görevler üstlenen büyük denizci, denizciliğe amcası Kemal Reis'in yanında başlamış ve ömrünü fetihlere adamıştır. Stratejik öneme sahip Hürmüz Seferi'nin de de yer almıştır. 1554 yılında Kahire'de hayatını kaybetmiştir. Piri Reis'in çalışmaları ve eserleri bugün bile bilime yol göstermektedir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör