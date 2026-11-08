SGK ve vergi borcu 4,8 milyar TL'yi aştı
Sayıştay raporuna göre belediyenin vergi borcu faizleriyle 1 milyar 576 milyon 565 bin TL, SGK borcu ise 3 milyar 245 milyon 747 bin TL olarak hesaplandı. Faizlerin toplam borcun yüzde 46.45'ine ulaştığı belirtildi. Belediyenin 945 gayrimenkulünün tamamına haciz konuldu. Ayrıca 2025'te İller Bankası tarafından merkezi idare paylarından 288 milyon 980 bin TL kesinti yapıldı. Denetçi, yalnızca son altı ayda SGK ve vergi borçlarının yaklaşık 850 milyon TL arttığına dikkat çekti. Kısa vadeli borçların toplam gelire oranı yüzde 93.04, uzun vadeli borçların oranı yüzde 10,19 oldu. Toplam borçların gelire oranı ise yüzde 103.24'e ulaştı. Böylece belediyenin tüm borçları yıllık gelirini aştı.
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