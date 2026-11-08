Turizmde ateş çemberinde bile ayakta kaldık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İran savaşı ve bölgedeki çatışmaların Türkiye turizmine etkilerini değerlendirerek, tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin istikrarını koruduğunu söyledi. 28 Şubat'ta başlayan İran savaşı nedeniyle özellikle Antalya ve Ege kıyılarındaki resort bölgelerinde erken rezervasyon iptallerinin yüzde 20'ye ulaştığını belirten Ersoy, yoğun tanıtım çalışmaları sayesinde üçüncü çeyrekte turist girişlerinde yeniden başa baş seviyeye yaklaşıldığını açıkladı.

İstanbul ve diğer illerdeki kampanyalarla Türkiye'nin güvenlik algısının güçlendirildiğini vurguladı. Yabancı turistlerde kişi başı gecelik gelir, 2017 sonundaki 82.9 dolardan bu yılın ilk 9 ayında 119.9 dolara yükseldi. Böylece yüzde 44.6 artış kaydedildi. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının da dahil edildiği hesaplamada gelir 75.8 dolardan 107.7 dolara çıkarak yüzde 42.2 arttı. Ersoy, turizm sezonunu uzatmak için Ege'de etkinliklerin artırılacağını, Antalya'daki COP31 sahasının etkinlikler sonrasında bakanlığa devredileceğini bildirdi. Kongre turizmi için TGA bünyesinde MICE Başkanlığı kurulacağını da açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör